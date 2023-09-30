В четырех городах Казахстана ожидается повышенное загрязнение воздуха

В субботу, 30 сентября, в четырех городах страны синоптики прогнозируют высокое содержание вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

По прогнозам специалистов, в Павлодаре, Актобе, Атырау и Актау в субботу будут неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно этим данным, в Алматы ожидается теплая погода, временами будут идти дожди.