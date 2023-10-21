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Коммунальщики незаконно собрали 51 млн тенге с сельчан в Костанайской области

Коммунальщики незаконно собрали 51 млн тенге с жителей Костанайской области Фото: pixabay
После вмешательства прокуратуры и антимонопольных органов жителям села в Костанайской области снизили тариф на отопление. Местные коммунальщики необоснованно собрали с сельчан 51 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 21 октября, в Федоровском районе Костанайской области ведомство выявило завышение коммунальных тарифов и необоснованное расходование средств.

Оказалось, что ГКП "Теплоцентр" районного акимата нецелевым образом использовало платежи, собранные с населения. Предприятие не выполнило 5% работ, которые местные сельчане оплатили из своего кармана за счет тарифов. В общей сложности за 2022 год "Теплоцентр" собрал с жителей села Федоровка 51 млн "лишних" тенге.

По акту надзора прокуратуры антимонопольный орган постановил снизить тариф на теплоснабжение и установил временный компенсирующий тариф. Таким образом защитили права 500 сельчан. С 1 ноября жители Федоровского района станут платить за отопление на 33,5% меньше.

Ранее другое коммунальное предприятие Костанайской области нецелевым образом использовало 79 млн тенге.

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