Коммунальщики незаконно собрали 51 млн тенге с сельчан в Костанайской области
Фото: pixabay
После вмешательства прокуратуры и антимонопольных органов жителям села в Костанайской области снизили тариф на отопление. Местные коммунальщики необоснованно собрали с сельчан 51 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 21 октября, в Федоровском районе Костанайской области ведомство выявило завышение коммунальных тарифов и необоснованное расходование средств.
Оказалось, что ГКП "Теплоцентр" районного акимата нецелевым образом использовало платежи, собранные с населения. Предприятие не выполнило 5% работ, которые местные сельчане оплатили из своего кармана за счет тарифов. В общей сложности за 2022 год "Теплоцентр" собрал с жителей села Федоровка 51 млн "лишних" тенге.
Ранее другое коммунальное предприятие Костанайской области нецелевым образом использовало 79 млн тенге.
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