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Тарифы на электроэнергию в Кызылординской области необоснованно завысили на 380 млн тенге

Тарифы на электроэнергию необоснованно завышали в Кызылординской области Фото: pxhere
В Кызылординской области энергоснабжающие компании необоснованно завышали тарифы. После вмешательства Агентства по финансовому мониторингу стоимость электроэнергии для бюджетных учреждений снизили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 22 декабря, энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии. Агентство выяснило это, когда анализировало формирование тарифов на электроэнергию в регионе.

"Три компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иные расходы", – сообщили в ведомстве.

После вмешательства территориального департамента АФМ и департамента по регулированию естественных монополий необоснованные расходы энергоснабжающих компаний исключили из тарифа и снизили его как в Кызылорде, так и в пяти районах региона. Для всех бюджетных учреждений тариф в итоге понизили на 18,8%. За счет этого государственные организации сэкономят свыше 380 млн тенге.

Ранее сообщалось, что тарифы на производство электроэнергии в Казахстане вырастут.

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