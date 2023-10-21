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Полсотни необоснованных дел против бизнесменов прекратили в Карагандинской области

Полсотни необоснованных дел против бизнесменов прекратили в Карагандинской области Фото: gov.kz
Благодаря работе прокуратуры в Карагандинской области стали втрое реже возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области 21 октября, благодаря работе ведомства в регионе решают проблему с необоснованным уголовным преследованием бизнесменов. Об этом рассказал прокурор Карагандинской области Бауыржан Мырзакеров на выездном заседании с участием сенаторов Нурлана Бекназарова и Мурата Кадырбека.

Прокурор отметил, что в Карагандинской области определили четкие основания, по которым можно начинать досудебные расследования в отношении предпринимателей. За счет этого количество дел против бизнесменов сократили в три раза. В регионе запретили регистрацию дел при наличии гражданских правоотношений. За три года в области прекратили 43 дела о мошенничестве против предпринимателей, где имелись явные признаки гражданских споров. Также запретили возбуждать дела по результатам проверок, ревизий и аудита, если по ним не реализовали право на обжалование.
"По этим актам прекратили 49 дел, необоснованно инициированных в прошлые годы. Прекратили практику возбуждения дел по заключениям криминалистов органов уголовного преследования. Сократили требования к бизнесу в проверочных листах государственных органов наполовину. Это привело к снижению проверок в два раза. Отменены 23 проверки, 10 должностных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение порядка проведения проверок", – подчеркнул Бауыржан Мырзакеров.

Кроме того, в регионе сняли 133 незаконных запрета и ограничения в отношении субъектов бизнеса. Речь идет об арестах счетов, запретах на определенные действия и так далее. Отменили 185 административных материалов в отношении предпринимателей.

Сенаторы и представители бизнеса положительно оценили предложенные предложения о поправках в законодательство. Они отметили, что это существенно облегчит деятельность предпринимателей и снизит давление на бизнес.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что бороться с экономическими преступлениями нужно без перегибов и не нарушая интересов бизнеса.

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