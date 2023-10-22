В ЗКО прошел патриотический форум молодежи

Накануне Дня Республики молодежь региона организовала патриотический форум "ҚЫРАН ЕЛІМ – ҚАЗАҚСТАН", сообщает Zakon.kz.

Несомненно, масштабное по количеству людей, насыщенности программы и грандиозное по эмоциональному накалу мероприятие оставило мощное впечатление у каждого участника форума.

Во-первых, общий патриотический настрой и трепетное отношение к происходящему задавали оформление зала Дворца искусств "Атамекен". Лидеры молодежных студенческих организаций пришли сюда с флагами и плакатами. По периметру, на балконах, юноши гордо держали знамя своей страны. Каждое выступление они встречали речевками и с ликованием принимали достижения своих сверстников. Более тысячи ребят собрались на встречу.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, поздравив собравшихся с предстоящим праздником, остановился на историческом аспекте этого дня. Он напомнил, что в прошлом году на первом заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть статус национального праздника Дню Республики, отметив, что этот день должен стать символом исторических шагов нашей страны на пути становления государства. Поэтому Н. Турегалиев призвал молодежь активизироваться и достойно служить своему государству.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Я всех вас поздравляю с наступающим Днем Республики. Желаю плодотворной работы форуму. Вы представляете новое поколение казахстанцев, которыми мы уже сейчас гордимся. В нашей области делается все для вашего полноценного и всестороннего развития. Ведь именно вам предстоит нести далее все плоды предшествующих поколений для сохранения независимости и приумножения достижений нашей страны. Молодежь в регионе составляет 19 процентов населения. В возрасте от 14 до 35 лет в регионе проживает 187 635 человек. В этом году на поддержку молодежных инициатив и в целом на реализацию молодежной политики по области выделено 216,8 миллиона тенге. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы предусмотрены государственные гранты. В прошлом году были одобрены 26 проектов на 118,2 миллиона тенге. В текущем запланировано кредитование 238 молодых жителей Приуралья. На эти цели направим 1 миллиард 190 миллионов тенге. На данный момент 176 человек уже получили кредиты на бизнес. Актуальным остается вопрос трудоустройства, решения социальных вопросов. В этой связи следует усилить работу ресурсных центров, переводить их на новый формат деятельности. А для решения жилищных условий сейчас ведется работа с "Отбасы банком". В ближайшее время будет принята специальная жилищная программа для молодежи региона. Со своей стороны я всегда открыт для диалога и готов к сотрудничеству", – сказал с трибуны аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Стоит отметить, что в этом году были предложены гранты для формирования активных и творческих молодежных объединений "Тәуелсіздік ұрпақтары". В ходе форума глава региона Нариман Турегалиев вручил гранты обладателям по направлениям "Наука", "Культура", "Информационные технологии", "Бизнес", "Медиа" и другим. Также свои награды получили лучшие в спорте и творчестве.

Цель мероприятия – повысить гражданскую ответственность и патриотические чувства студентов, волонтеров и всего сообщества учащейся молодежи. А также привлекать их к процессам модернизации общественного сознания.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Организаторы встречи – Управление общественного развития Западно-Казахстанской области, городские и областные ресурсные центры – постарались донести до молодежи значимость отмечаемого праздника и того долгого пути, который предшествовал ему.

"Очень глубока политическая роль и особое место данного национального праздника в истории Казахстана. 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета впервые была принята Декларация о независимости Казахстана. Наша задача – вовлекать нашу молодежь в крупные и полезные для благосостояния региона проекты, воспитывать в них чувство ответственности перед родиной, причастности к общей истории. Ведь молодежь – основная движущая сила. На нее государство рассчитывает, предлагая важные инициативы и в сложные времена, когда сталкивается с разными вызовами извне. Считаем, что наша молодежь – грамотная, образованная и креативная. И нам предстоит только укреплять эти качества в ней и моральный дух. В текущем году особенно много реализовано проектов для творческого роста молодежи. Яркое свидетельство того и сегодняшний форум", – говорит руководитель Управления общественного развития ЗКО Гульжанар Шукеева.

Форум завершился концертной программой от талантливой молодежи области. Венцом концерта стал гимн молодых западноказахстанцев, который исполнили вместе с артистами все участники мероприятия, явив тем самым сплоченность и единое стремление к новым вершинам. Только вместе и только вперед пожелали молодежи представители старшего поколения.