В Шымкенте прошел патриотический форум "Көк тудың желбірегені"

Патриотический форум "Көк тудың желбірегені", посвященном национальному празднику – Дню Республики, прошел в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

С приветственным словом на форуме выступил акима города Сарсен Куранбек.

"Уважение и любовь к своей Родине, родной земле, стране, в которой родились и выросли, начинаются с уважения к ее символам. Родина начинается с флага, герба и гимна Чувства к символам, пропущенные через душу и сердце, формируют у граждан суверенной страны патриотизм, ответственность и беззаветную любовь к Родине". Сарсен Куранбек

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В форуме, организованном акиматом города Шымкента приняли участие представители интеллигенции, активная молодежь и жители города.

Мероприятие, проходившее в выставочном центре "Корме", началось с государственного гимна страны.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"25 октября была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Декларация провозгласила суверенитет и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. Этот праздник, возрожденный по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и получивший национальный статус, имеет особое значение в укреплении целостности государства и единства народа, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Патриотический форум "Көк тудың желбірегені", который стартовал в день символов и завершился накануне Дня Республики, как нельзя лучше отвечает поставленной цели", – сказал Сарсен Абаевич.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

На форуме выступил председатель Шымкентского городского Общественного совета Бауыржан Альтеев, который отметил, что государственные символы – это священные символы, символизирующие суверенитет и единство нашей страны, и отметил, что преемственность между прошлым, настоящим и будущим нашего народа является подлинным отражением нашей истории.

"День Республики, как символ независимости и единства нашей страны, важен для всех нас. Оглядываясь назад на нашу историю, мы с удовлетворением отмечаем, что живем сегодня в независимом государстве благодаря труду всех казахстанцев. Каждый из нас должен внести свой вклад в дело процветания нашей родины. На сегодняшнем празднике можно наглядно увидеть, как стали сильны патриотические чувства нашей молодежи. Не только на празднике, но и в повседневной жизни необходимо устраивать мероприятия, посвященные государственным символам", – сказал Альтеев.

По словам известного журналиста Бахтияра Тайжана, почитание государственных символов, ставших талисманами Независимости, является священным долгом каждого из нас.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В ходе мероприятия были награждены победители конкурса "Лучший пост", "Лучший ролик", "Лучшее мероприятие" организованного при поддержке акимата города Шымкента с целью воспитания патриотизма, патриотических чувств, пропаганды государственных символов, ценностей Независимости.

В преддверии Дня республики на форуме выступили певцы Шымкентского театра оперы и балета и организации "Шымкент концерт".