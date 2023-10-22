В Акмолинской области из-за непогоды ограничено движение

О введении временного ограничения движения автомобилей 22 октября 2023 года по дорогам республиканского значения Акмолинской области рассказали в "Казавтожол", сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области из-за ухудшения погоды с 22 октября вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах:

Кокшетау-Атбасар (с 20:30);

Астана-Щучинск-Кокшетау (с 20:00).

"Дорожники Акмолинской области перешли на усиленный режим работы. На линии находится 30 единиц. По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру круглосуточного колл-центра 1403", – сообщает Telegram-канал национального оператора автомобильных дорог республиканского значения "Казавтожол".

Также сообщается о еще двух участках дороги, где ограничено движение.

"В связи со снегом и ограниченной видимостью на двух участках дороги "Кокшетау-Рузаевка" введено ограничение движения для всех видов транспорта. Первый участок — от границы Акмолинской области до села Рузаевка (территория СКО). Второй участок — от города Кокшетау до границы СКО (территория Акмолинской области)", - добавили в "Казавтожол".

20 октября синоптики прогнозировали в выходные сильные морозы до -5°C на севере и в центре страны.

На западе, юге и востоке республики еще сохранится относительно теплая погода, рассказывали синоптики.