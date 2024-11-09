Республиканскую трассу из Астаны в Щучинск закроют из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
О введении ограничения движения в Акмолинской области рассказал Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
Причина – непогода.
"9 ноября 2024 года в 19:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Астана – Петропавловск" (18-232 км, от Астаны до Щучинска) планируется введение ограничения движения для всех видов транспорта", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "КазАвтоЖола".
Фото: Telegram/qazavtojol
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