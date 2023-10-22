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"Беги или умри": дети выскочили под машину в Актау ради опасной игры

"Беги или умри": дети выскочили под машину в Актау ради опасной игры Фото: скриншот
На видеорегистратор одного из водителей в Актау попал момент, когда несколько детей стремительно перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Вероятно всего, речь идет о смертельной игре "Беги или умри", о которой предупреждали в других городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Судя по записи, сделанной камерой регистратора, несколько детей выбежали перед едущим автомобилем. По чистой случайности никто из них не пострадал: водитель смог вовремя притормозить, пишет "Лада".

Водитель предположил, что дети устраивают опасное развлечение на дорогах по мотивам игры "Беги или умри".

Родителей казахстанских школьников в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp предупреждают о новой детской игре "Беги или умри". Ее суть в том, чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем, как можно ближе к автомобилям. Так сказать, пробежаться по лезвию бритвы, оказавшись на самой грани жизни и смерти. Опасность дети явно не осознают.

Полиция пока никак не прокомментировала данный инцидент. Видели ли отснятые кадры родители маленьких участников видео – не сообщается.

Аналогичное видео с тем же сценарием накануне засняли в Риддере: тогда тоже никто из подростков не пострадал.

Шумиха вокруг опасной игры на дорогах поднималась в Казахстане и в 2017 году.  Идти на игры со смертью, по словам психологов, в основном решаются дети от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое.

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Актау
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