"Беги или умри": в МВД впервые высказались об опасной игре подростков

В Министерстве внутренних дел Казахстана впервые прокомментировали информацию об игре "Беги или умри", распространяемую в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, в последнее время в соцсетях распространяются видео об опасных развлечениях детей-подростков как "Беги или умри".

"На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано". Актоты Боранова

Тем не менее, по словам спикера, за девять месяцев текущего года по стране допущено свыше 2,5 тыс. ДТП с участием несовершеннолетних, где погибли более 200 детей и порядка 3 тыс. травмированы.

"Дети являлись пассажирами или пешеходами". Актоты Боранова

Она подчеркнула, что МВД призывает казахстанцев "обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению Правил дорожного движения".

Шумиха вокруг опасной игры "Беги или умри" в Казахстане поднималась и в 2017 году. Тогда психологи отмечали, что идти на игры со смертью в основном решаются дети от 9 до 14 лет – группа риска, к которой нужен особый подход.

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22 октября 2023 года сообщалось, что на видеорегистратор одного из водителей в Актау попал момент, когда несколько детей стремительно перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Пользователи Казнета предположили, что, вероятнее всего, речь идет о смертельной игре "Беги или умри", о которой предупреждали в других городах страны. Подробнее по ссылке выше.