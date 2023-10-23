Всю полицию Казахстана переведут на усиленное дежурство

Заместитель председателя Административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев на брифинге 23 октября рассказал, сколько полицейских будут обеспечивать правопорядок в День Республики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Кениспаев сообщил, что полиция переходит на усиленный вариант несения службы в период празднования Дня Республики.

"С 24 по 26 октября текущего года весь личный состав переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с акиматами в каждом регионе согласованы места проведения культурно-массовых мероприятий, подготовлены расчеты сил и средств правопорядка. Хочу отметить, что в эти дни предусмотрено увеличение количества задействованных в охране общественного порядка сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии до 20 тысяч", – указал заместитель председателя Административной полиции.

Маршруты нарядов полиции будут приближены к местам массового скопления и отдыха граждан. Визуальный контроль обеспечат камеры видеонаблюдения ЦОУ.

Для мониторинга ситуации на базе МВД развернут оперативный штаб. Во всех регионах также организуют работу аналогичных штабов.

"МВД приложит все усилия для обеспечения безопасности граждан, а также правопорядка во время празднования Дня Республики", – резюмировал спикер.

17 октября вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал призывы к митингам 25 октября. Он отметил, что полиция реагирует, если они касаются разжигания какой-либо розни, в том числе религиозной или социальной. Также полиция отслеживает призывы к нарушению общественного порядка и изменению конституционного строя.