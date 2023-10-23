Туман накроет Алматы

В Алматы 23 октября ночью и утром синоптики прогнозируют туман, сообщает Zakon.kz.

Департамент по ЧС напомнил, что в условиях тумана водителям нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.

Также нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости.

Спасатели просят туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности в горах.

23 октября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.