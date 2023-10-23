Туман накроет Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 23 октября ночью и утром синоптики прогнозируют туман, сообщает Zakon.kz.
Департамент по ЧС напомнил, что в условиях тумана водителям нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.
Также нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости.
Спасатели просят туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности в горах.
23 октября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
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