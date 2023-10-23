Ремонт на ТЭЦ Жезказгана завершат в начале декабря

Один из котлов Жезказганской ТЭЦ закончат ремонтировать только в начале декабря. Чтобы ускорить ремонт, на объект могут направить дополнительных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 октября в пресс-службе Министерства энергетики РК, Жезказганскую ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" посетил заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Илья Рожков. Он обсудил с руководством предприятия ход ремонта.

По данным Минэнерго, ремонт турбины №4 на Жезказганской ТЭЦ завершат до 30 октября. Котел №4 планируют отремонтировать до 30 ноября, котел №9 – в начале декабря.

"Работы на Жезказганской ТЭЦ ведутся круглосуточно, общее количество работников подрядных организаций составляет более 90 человек. Прорабатывается возможность увеличения ремонтного персонала для сокращения срока ремонтно-восстановительных работ", – сообщили в пресс-службе министерства.

За ходом ремонта ТЭЦ и ходом отопительного сезона в Жезказгане постоянно следит территориальный департамент комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Отопительный сезон в Улытауской области официально стартовал 10 октября.

Минувшим летом на ТЭЦ Жезказгана дважды происходили аварии. Первая из них случилась 19 июня, вторая – 13 июля.