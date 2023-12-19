Три котла ТЭЦ по очереди вышли из строя в Жезказгане

Аким города Кайрат Шайжанов дал разъяснение об аварийной остановке котлов на Жезказганском теплоэнергоцентре (ТЭЦ), сообщает Zakon.kz.

По его словам, на данный момент на ТЭЦ работают 2 котла, температура в теплосетях на 10 градусов ниже нормы, то есть вместо нормы в 73 градуса, сейчас 63 градуса.



"Вчера вечером в котле №4 появилась трещина. После обнаружения проблемы котел отключили и приступили к ремонту. Котел будет перезапущен сегодня к 20:00. Сегодня, 19 декабря, в 07:15 была обнаружена еще одна трещина в котле №5. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к утру 20 декабря". Кайрат Шайжанов

Котел №6 вышел из строя 19 декабря в 10:15, сломался двигатель дымоудаления. Ожидается, что работа котла будет восстановлена к полуночи.

"Сегодня ночью заработают 4 котла, температура нормализуется, ТЭЦ планирует запустить 5-й котел 20 декабря в 10:00", – резюмировал Шайжанов.





Ранее сообщалось, что 11 частных ТЭЦ в Казахстане находятся в критическом состоянии.