Нечестная конкуренция, ошибки и обещания чуда: репродуктолог рассказал об этических проблемах медицины

21 октября в Алматы впервые прошла конференция "Статус врача в современном обществе". Среди прочих на мероприятии выступил известный казахстанский репродуктолог Вячеслав Локшин, передает Zakon.kz.

Организованное некоммерческим объединением врачей "Алем" мероприятие было посвящено актуальным вопросам медицины в Казахстане. В обсуждении вызовов, стоящих на сегодняшний день перед медицинской общественностью, приняли участие врачи всех специальностей, заведующие отделений, главные врачи и руководители частных клиник.

Акушер-гинеколог, репродуктолог с многолетним опытом Вячеслав Локшин посвятил свое выступление аспектам этики и нравственности в медицине.

По его словам, за последние годы восприятие профессии очень сильно изменилось.

"Человечество вступило в свой золотой век биотехнологий, биомедицины с надеждами в лечении тяжелейших болезней. Но не всегда все происходит на самом деле, потому что многие последствия биомедицины непредсказуемы. Существуют проблемы трансплантации. Откуда черный рынок? А потому что наши граждане при жизни ни "за", ни "против", а когда уходят из жизни, родственники, как правило, "против" - и огромная очередь больных. Вопросы биомедицинские. Еще очень много вопросов профессиональных обязанностей, их исполнения. Иногда врач не хочет себя называть врачом в самолете. Я это хорошо знаю, потому что все может обернуться трагично, потом придется отвечать. Мораль – важная составляющая нашей жизни. Моральные нормы вечны, но почему-то общество все время пытается их оспаривать. Говорит одно, делает другое, думает третье". Вячеслав Локшин

Спикер вспомнил слова Гиппократа, который призывал врачей заботиться только о благе больного. Увы, при переходе от слов практике положение вещей может измениться:

"А всегда ли мы так думаем? А откуда появились десятки исследований, которые не всегда нужны, "вознаграждения" от компаний, которые делают анализы, выписанные ненужные рецепты и справки? Не очень это клеится с заповедями Гиппократа. Отношение студента к преподавателю, преподавателя к студенту правильное ли? Мы ведь знаем о фактах коррупции в вузах. Принципы "хорошо – плохо", они незыблемы. Считается, что верховенствует право пациента. Но иногда мы играем на чувствах пациента. Я вот столкнулся. Квотные программы – пациенту предлагают одну клинику, а их 19. Целенаправленно, заинтересованно направляют. Это этично? Неэтично. Когда гемодиализ стал доступен, пациентам платили деньги за процедуру, представляете? Пациенты мне рассказывали, что им клиника предлагает деньги, чтобы они именно туда пришли на процедуру. Нравственно ли такое "переманивание" пациентов? Ведь, когда я что-то тяну на себя, я забираю у другого. У коллеги, с которым сижу на конференции, общаюсь. А почему я так делаю? Даже наша конкуренция должна носить этический характер. Но есть и другой взгляд – "цель оправдывает средства".

Локшин высказался о понятиях медицины и бизнеса. Он обрисовал обе стороны медали. С одной – ориентированность на пациента, необходимость проведения доказательных исследований, методы диагностики, честный и откровенный разговор с пациентом. С другой – бартер, навязывание дорогостоящих методик, которые могут быть заменены более дешевыми и доступными, необоснованное обещание успеха.

"Взаимодействие между врачами разных специальностей должно быть на основе взаимоуважения, данных доказательной медицины. Вы приходите к терапевту – по его словам, вы здоровы. Кардиолог твердит обратное. Должен же быть диалог между специалистами, чтобы пациента ознакомить с окончательным решением. У нас часто бывает - приходит пациент и требует ЭКО. "Я хочу ребенка, мне 52 года, не ваше дело". Я сказал, пусть кардиологи вынесут вердикт, и если все нормально, мы поможем. Пациентка отнекивалась, называла докторов дураками, но мы добились, чтобы она легла в больницу, ее обследовали. Никогда нельзя отзываться дурно о других врачах. У каждого случаются удачные и неудачные дни. 100 раз все шло как по маслу, на 101-й – осложнение. И мы этого не хотели. Осуждать другого специалиста очень опасно, рискуешь оказаться на его месте". Вячеслав Локшин

Также эксперт рассказал слушателям о недобросовестной конкуренции и заполонившей соцсети некорректной рекламе:

"Мы ведь сами называем коллег "горе-врачи", "безрукие", "неопытные". Говорим пациенту: "Кто же вас так бездарно лечил, оперировал?". Это говорим мы, причем открыто, в соцсетях. Мы пытаемся нечестно выбить госзаказы, пациентов, переманиваем чужих специалистов вместо того, чтобы готовить своих. Это ведь неприлично. Отправляем пациентов в другие клиники за денежную поддержку из этих клиник, хотя можем справиться здесь. И нуждающиеся в помощи люди платят в несколько раз больше, отдают последнее. Соцсети – отдельный разговор. Что мы читаем там? "Я помог почти безнадежной пациентке". А при 1% вероятности успешного исхода это ведь дело случая, так может случиться у тебя, у меня, дело не в чьей-то там гениальности. В этих социальных сетях тоже должен быть наведен порядок".

В завершение репродуктолог разобрал животрепещущую тему врачебных ошибок. По его мнению, нет всегда правых людей, зато есть доктора, под страхом уголовной ответственности избегающие сложных случаев. Поэтому, подчеркнул он, за ошибки не должны "сажать", увольнять главврачей – на них надо учиться, дабы избежать повторения в будущем.