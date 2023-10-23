В Сети появились кадры заснеженных трасс в Акмолинской области

Фото: pxhere

В минувшие выходные наряды батальона и роты патрульной полиции Акмолинской области работали в усиленном режиме: значительное понижение температуры и мокрый снег заметно усложнили ситуацию на дорогах, сообщает Zakon.kz.

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