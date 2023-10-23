В Сети появились кадры заснеженных трасс в Акмолинской области
Фото: pxhere
В минувшие выходные наряды батальона и роты патрульной полиции Акмолинской области работали в усиленном режиме: значительное понижение температуры и мокрый снег заметно усложнили ситуацию на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Из-за погодных условий было введено ограничение движения на трех автодорогах: Кокшетау-Атбасар, Кокшетау-Рузаевка, Петропавловск-Астана.
"Только за выходные в регионе произошло порядка 30 ДТП", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
В полиции отметили, что крупных аварий с пострадавшими не было.
Автовладельцев просят подготовить автотранспорт к зимнему периоду. И самое главное – соблюдать ПДД.
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на ближайшие трое суток. Они анонсировали приближение зимы.
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