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Снег и похолодание до -7°С: приближение зимы анонсировали синоптики Казахстана

Снег и похолодание до -7°С: приближение зимы анонсировали синоптики Казахстана Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на ближайшие трое суток. Они анонсировали приближение зимы, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 24-26 октября 2023 года по стране сохраняется неустойчивая погода.

"Глубокий и активный северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов напоминает жителям Казахстана, что зима приближается. Неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега сохранятся в течение периода", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике, однако в конце периода вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны.

"Так, на западе республики в ночные часы температура понизится до -6+3°С, на северо-западе до 0-7°С, на севере страны ожидается -5+5°С", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима в Казахстане. Подробнее о прогнозе можете узнать здесь.

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