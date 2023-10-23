Снег, гололед, туман и заморозки: штормовое предупреждение в ряде областей РК

В Астане и 13 областях страны на 24 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе Акмолинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на большей части области 15-20 м/с, днем на севере области временами порывы 25 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гололед. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20, днем временами 25 м/с.



Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер восточный, на северо-востоке области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки -1.



В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный ночью на севере области, днем на западе, севере, в центре порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, западе, в центре Абайской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с. .



В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 25 октября днем, 26 октября сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 26 октября порывы 23-28 м/с. Ночью на севере, в горных районах области, 25 октября в горных районах области ожидаются заморозки -2. В Таразе ожидается туман.



В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 18 м/с.



Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере, в горных районах области заморозки -2. В Шымкенте ночью ожидается туман.



Днем на севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Костанае ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. На севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. В Алматы ночью временами ожидается туман.

