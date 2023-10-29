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Туман, гололед и снег: в ряде регионов РК объявлено штормовое предупреждение

прогноз погоды Фото: pixabay
В Астане и 11 областях страны на 30 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 18 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере Абайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается гололед, ночью на юге, днем в центре области туман. Днем на юге области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед, днем – туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере области 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

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