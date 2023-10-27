Туман, гололед, метель: какой будет погода в Казахстане в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие трое суток, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега.

"На юге страны – дождь, а также усилится ветер, прогнозируется гололед, туман, на севере республики 30 октября – низовая метель", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Что же касается температурного фона столбики термометров на западе, северо-западе и в центре страны днем достигнут отметки 3-15 тепла, на юго-западе 12-20 тепла, на севере и востоке 2 мороза-8 тепла, на юге и юго-востоке 12-25 тепла.