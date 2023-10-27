Куантыров призвал покупать казахстанские товары и назвал стоимость своего костюма

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената 27 октября призвал покупать казахстанские товары и рассказал, сколько стоит его костюм, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сейчас казахстанские товары зачастую стоят дороже импортных. Между тем МНЭ планирует повысить НДС до 16%, чтобы стимулировать спрос на отечественную продукцию. Министр ответил, что если покупать только импортное, то в Казахстане не будет развиваться собственное производство и не будут создаваться рабочие места.

"А потом импорт так взвинтит цены, что нам деваться будет некуда. Поэтому надо развивать казахстанское производство. Мы за казахстанское. Видите мой костюм? Он казахстанского производства. Мы должны вкладываться в недорогое, но казахстанское". Алибек Куантыров

На вопрос журналистов о том, в какую сумму обошелся министру костюм казахстанского производства, Алибек Куантыров ответил, что приобрел его за 90 тысяч тенге.

По данным Бюро национальной статистики, медианная зарплата в Казахстане в 2023 году составила 251 356 тенге. При этом модальное (то есть наиболее часто встречающееся) значение зарплаты в Казахстане оказалось гораздо ниже – всего 81 377 тенге. Это меньше той суммы, которую заплатил за свой костюм Алибек Куантыров.

В министерстве планируют повысить ставку НДС и дифференцировать ставку КПН (корпоративного подоходного налога). Предлагается также повысить индивидуальный подоходный налог для определенной категории граждан с высокими доходами.