Прогноз развития казахстанской экономики представил Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров выступил в Мажилисе с докладом по законопроекту "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Реальный рост ВВП в 2024 году, по его прогнозам, составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%.

"Во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Несырьевой сектор станет одним из основных драйверов прогнозируемого роста. Среднегодовые темпы роста в промышленности в 2024-2028 годах составят 4%. Обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности. За счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн". Алибек Куантыров

Министр экономики назвал сферы, в которых ожидается рост в ближайшие три года: сельское хозяйство, инвестиции, реальный сектор, сектор услуг, торговля, транспорт, информация и связь.

"Целевой коридор инфляции определен на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы". Алибек Куантыров

Одна из задач на эти три года – усилить сберегательную функцию Нацфонда.

"Доходы республиканского бюджета в 2024 году, по прогнозам, составят 16,1 трлн тенге или на уровне 11,9% к ВВП. В плановом периоде ожидается их рост к 2026 году до 18,4 трлн тенге, или на 14,1%. Основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики". Алибек Куантыров

В номинальном выражении расходы республиканского бюджета прогнозируются с постепенным увеличением с 24 трлн тенге в 2024 году до 25,2 трлн тенге в 2026 году. По отношению к ВВП прогнозируется их снижение с 17,8% в 2024 году до 15,6-14,6% в 2025-2026 годах.



Согласно анализу о государственных расходах и доходах, проведенному Институтом экономических исследований, расходы из госбюджета РК за восемь месяцев 2023 года составили 17,3 млрд тенге, что на 1,9 млрд тенге больше доходной части бюджета.

