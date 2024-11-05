Токаев посетил государственный прием от имени Макрона

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь президента Казахстана.

Фото: Акорда

Обращаясь к первой паре Франции, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента и первую леди Франции за особое гостеприимство и дружественное отношение к делегации из Казахстана.

Фото: Акорда

На приеме также участвовали:

члены правительства Франции;

известные политики;

представители деловых, научных и дипломатических кругов;

видные деятели культуры и спорта двух стран.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

После окончания государственного приема Эмманюэль Макрон представил Касым-Жомарту Токаеву бронзового призера Олимпийских игр в Париже по настольному теннису Алексиса Лебрена.

Фото: Акорда

Часами ранее Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов.