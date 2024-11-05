Токаев посетил государственный прием от имени Макрона
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь президента Казахстана.
Фото: Акорда
Обращаясь к первой паре Франции, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента и первую леди Франции за особое гостеприимство и дружественное отношение к делегации из Казахстана.
Фото: Акорда
На приеме также участвовали:
- члены правительства Франции;
- известные политики;
- представители деловых, научных и дипломатических кругов;
- видные деятели культуры и спорта двух стран.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
После окончания государственного приема Эмманюэль Макрон представил Касым-Жомарту Токаеву бронзового призера Олимпийских игр в Париже по настольному теннису Алексиса Лебрена.
Фото: Акорда
Часами ранее Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов.
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