Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев посетил государственный прием от имени Макрона

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил государственный прием от имени президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Франции дал в Елисейском дворце государственный прием в честь президента Казахстана.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33

Фото: Акорда

Обращаясь к первой паре Франции, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента и первую леди Франции за особое гостеприимство и дружественное отношение к делегации из Казахстана.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33

Фото: Акорда

На приеме также участвовали:

  • члены правительства Франции;
  • известные политики;
  • представители деловых, научных и дипломатических кругов;
  • видные деятели культуры и спорта двух стран.
Франция, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33

Фото: Акорда

Париж, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33

Фото: Акорда

После окончания государственного приема Эмманюэль Макрон представил Касым-Жомарту Токаеву бронзового призера Олимпийских игр в Париже по настольному теннису Алексиса Лебрена.

Теннис, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 03:33

Фото: Акорда

Часами ранее Эмманюэль Макрон на казахском языке заявил о глубокой дружбе казахов и французов.

Читайте также

Скопление фур, скопление грузовых машин, скопление грузовиков, скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога
Огромная пробка образовалась на границе Казахстана с Россией
школьников и студентов Мангистауской области в среду переводят на дистанционку
Школьников и студентов Мангистауской области в среду переводят на дистанционку
Казахстан достиг исторического рекорда погрузки продуктов перемола
Казахстан достиг исторического рекорда погрузки продуктов перемола
Алия Абди
Ниязов Димаш Саркози Николя Токаев Касым-Жомарт Казахстан Франция Макрон Эммануэль 2024 год Настольный теннис Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Выборы в США
Выборы в США: Объявлены первые результаты голосования в одном из городов
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: