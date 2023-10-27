Мошенники шантажируют владельцев приватизированных предприятий "раскулачиванием"

Новая схема мошенничества появилась в Казахстане. Мошенники используют ажиотаж в бизнес-среде, связанный с изъятием и возвратом государству незаконно приобретенных активов.

Что делать людям, если их "разводят", предлагая вывести принадлежащий им актив из "списка на возврат", выяснял Zakon.kz.

Мошенники действуют примерно по одной схеме. А именно, с хозяевами предприятий и другого имущества, когда-то находившегося в собственности Республики Казахстан, но затем приватизированного, связываются люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Шантажируют граждан и юрлица тем, что принадлежащие им активы должны быть возвращены в госсобственность, поскольку были приобретены незаконно. Однако за определенную сумму, предлагают они, вопрос можно "решить", изъяв актив из некоего "списка на возврат".

Схема новая, казахстанцам пока малоизвестная, так что шансы на успех у мошенников есть. Тем более что преступники выказывают хорошую осведомленность о деятельности предприятия, об истории приватизации, о собственниках и менеджменте. Прежде чем идти на контакт с предполагаемой жертвой, они проводят серьезную подготовку и собирают информацию.

Как вести себя в такой ситуации? Итак, каков алгоритм шантажа и что можно посоветовать их жертвам?

Возврат активов: сколько и от кого

Мошенники, как нетрудно понять, используют информационный фон в Казахстане, сложившийся в результате инициативы государства по возврату незаконно приобретенных активов. Напомним, соответствующий Закон РК был принят минувшим летом (12.07.2023) в целях возвращения в собственность государства украденного, будем говорить прямо, имущества. И восстановления тем самым социальной справедливости.

Коротко говоря, суть такова. Совокупные активы лица, занимающего ответственную государственную должность или выполняющего управленческие функции в государственном юрлице или субъекте квазигосударственного сектора, если они не меньше 13-миллионого МРП (44,85 миллиарда тенге в 2023 году), проверяются. И, если они имеют хотя бы "необъяснимое происхождение", то есть собственники не могут доказать в суде законность источников приобретения, активы обращают в собственность государства. При этом имущество могут забрать не только у самих чиновников и топ-менеджеров, но и у лиц, с ними аффилированных, родственников, супругов, в том числе бывших и вообще всех как-либо с ними связанных (пункт 5-8 статья 2 Закона).

Однако некоторые важные нормы этого закона (например, статья 7, регламентирующая, как именно будет осуществляться возврат активов) введены в действие лишь 12 сентября 2023 года. Практические же меры для его реализации предприняты совсем недавно, 5 октября, когда был подписан соответствующий Указ президента РК. Тогда был образован уполномоченный орган – Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК. Этот Комитет во взаимодействии со всеми правоохранительными органами и спецслужбами, которые должны ему помогать в том числе и путем сбора и предоставления информации о казнокрадах, и несет ответственность за возврат активов.

Алгоритм шантажа

Теперь становится понятной активизация мошенников – именно сейчас, когда реально стартовала операция и обнародованы методы. Поскольку работа по возврату активов ведется фактически всеми силами государственного аппарата (и даже квазигосударственного сектора), преступники при шантаже "клиентов" могут представляться работниками любой госструктуры - это не вызовет подозрений.

Что уж говорить, когда на этом фоне всеобщего ажиотажа в бизнес-среде собственникам или даже топ-менеджерам когда-либо приватизированного предприятия или другого объекта звонит некто - и строгим голосом представляется сотрудником Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. При этом имя-фамилия и должность реальные – в чем несложно убедиться, загуглив их.

Так начинается шантаж. Ну а дальше преступники следуют неписаным канонам: смена масок в театральной постановке сопровождается информационной обработкой "клиента" по всем законам психологической псевдонауки.

Звонящий "высокий чин" говорит человеку, что Генпрокуратура рассматривает вопрос о законности приобретения принадлежащему ему актива. В связи с чем к нему у государства возник ряд вопросов. А поскольку он, то есть звонящий, как раз "в командировке в вашем городе", то предлагает встретиться – пока без протокола, чтобы обсудить эти вопросы.

Что характерно: встретиться мошенник предлагает на "нейтральной" территории: в кафе или в сквере, но, чтобы не вызывать подозрений, недалеко от прокуратуры города.

Однако мошенник, который является на встречу, называется уже другим именем – не столь громким. Он объясняет, что звонивший – руководитель следственной группы из Комитета Генпрокуратуры, но тот сейчас очень занят ("срочно вызвали") и поручил переговорить ему. Сам же пришедший – сотрудник местной городской прокуратуры, однако так же входящий в следственную группу.

И вот тут для пущей убедительности он даже может показать удостоверение: поддельное или нет, разбираться с этим придется уже другим оперативникам, но что последние случаи будут, сомневаться как-то не приходится... А может, если мошенник подготовился не столь тщательно, и не будет предъявлено никакого удостоверения. Наоборот, на просьбу показать оное пришедший просто соврет, что оно осталось в другом пиджаке, и вообще-то у них неофициальная встреча, чтобы обсудить судьбу имущества клиента.

Дело в том, сообщит "прокурор", что объект, о котором идет речь, включен в список незаконно приобретенных активов – Реестр, и сейчас готовятся материалы для возврата его в госсобственность. Однако вопрос, что называется, "решаемый". Мол, люди, которые и "решают вопрос", видят, что предприятие нормально работает. И что собственники – адекватные люди. Ну и так далее в том же духе. А в итоге пришедший намекает, что за вознаграждение они готовы вывести их объект из Реестра. И если жертва "клюет", шантажисты получают деньги за "решение" несуществующих проблем.

Добросовестным приобретателям нечего бояться

Несмотря на то, что схема новая, подходы у мошенников старые: расчет или на то, что жертва растеряется, или на то, что объект шантажа, мягко говоря, не уверен в своей позиции.

По поводу первого все просто. Надо у "правоохранителей" требовать не только удостоверение, но и:

Официальное письмо о вызове или же повестку из прокуратуры. Чтобы вас официально ознакомили с зарегистрированным письмом о проведении проверки в отношении вызываемого лица. Поскольку сотрудники вымогают денежные средства за "решение вопроса об исключении из списка", что является уголовным правонарушением, следует обратиться в соответствующие правоохранительные органы.

Закон одним из принципов объявляет защиту гражданского оборота и прав добросовестных приобретателей (пп.6) пункта 1 статьи 4). Конкретно же говорится, что истребование актива у добросовестного приобретателя не производится (пункт 3 статьи 27 Закона). Правда, при этом оговаривается – за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК. Речь идет, в частности, о статье 261 Гражданского кодекса, упоминающей в числе таких случаев, например, возможность истребования похищенного имущества или отчужденного затем по безвозмездным сделкам.

Однако в отношении возврата именно незаконно приобретенных активов в рамках акции законодатель определенно говорит, что "если актив, подлежащий возврату государству, передан добросовестному приобретателю или его идентификация, выделение или обращение в доход государства невозможны, то решением суда... с ответчика может быть взыскана сумма в размере рыночной стоимости указанного актива по состоянию на момент подачи иска".

Уточним, ответчиком является именно должностное лицо (и аффилированные с ним по списку), к которому прокурор и подает иск в суд. Так что добросовестному покупателю нечего бояться. Но только добросовестному – который, повторимся, не знал и не мог знать.

В любом случае настоятельно советуем обратиться в Комитет генеральной прокуратуры, которой является уполномоченным органом по возврату активов. Прежде всего, следует позвонить на горячую линию Генеральной прокуратуры для подтверждения факта проверки.

Комментарий Генеральной прокуратуры

В Генеральной прокуратуре прокомментировали информацию о неких гражданах, которые, представляясь сотрудниками ведомства, обещают бизнесменам содействие в снятии претензий к их предприятиям, подлежащим возврату государству. В Генпрокуратуре указали, что возвратом активов занимается только специальный Комитет, а согласно ст. 9 соответствующего Закона, реестр формирует специальная комиссия.

Когда субъекты бизнеса вносят в реестр, их об этом официально уведомляют. Проверка происхождения актива требует определенной процедуры – нужны постановление уполномоченного органа, регистрация в органах правовой статистики и ознакомление владельца актива с актом комитета.

"В случае отсутствия таких документов у проверяющего владелец предприятия вправе не допускать его к проверке и сообщить о таких фактах нарушения в Генеральную прокуратуру или Комитет. Все ключевые решения Комитета подлежат обязательному согласованию с Комиссией. Это исключает какую-либо возможность самостоятельного принятия решения в части освобождения от ответственности лица, включенного в реестр. Более того, Закон не затрагивает интересы и права честного бизнеса", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации злоумышленников и сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.