Дело Карима Масимова: элитный особняк выставили на торги в Астане

В Астане выставили на продажу элитную недвижимость, изъятую в рамках возврата незаконных активов государству, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" 10 февраля 2025 года объявила о проведении электронных торгов по элитному дому в Астане, расположенному в районе Нұра, мкр. Караоткель.

Фото: e-qazyna.kz

"Объект: жилой дом с цокольным этажом. Стартовая цена: 1 883 338 958 тенге. Гарантийный взнос: 117 960 000 тенге. Формат: аукцион на повышение цены", – сообщили в компании.

Торги намечены на 10 утра 25 февраля 2025 года.

Фото: e-qazyna.kz

На сайте e-qazyna.kz в описании лота указано, что дом двухэтажный, с цокольным этажом, общая площадь 2877,7 кв. м. Там же опубликованы снимки недвижимости. И, судя по ним, дом был изъят в рамках уголовного дела в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова. Такие же изображения в 2022 году публиковал Комитет национальной безопасности в отчете о ходе расследования.

Фото: КНБ РК





"Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур", – сообщали тогда в силовом ведомстве.

24 апреля 2023 года Карима Масимова осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 14 ноября 2024 года стало известно, что в отношении него завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.