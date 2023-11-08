Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 9 ноября

Фото: pxhere

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, на севере РК – гололед. По стране синоптики прогнозируют туманы.

В Астане – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С. В Алматы – переменная облачность, днем – дождь, временами сильный. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С. В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8+10°С. Читайте также Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков

Следите за новостями zakon.kz в: