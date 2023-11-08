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Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 9 ноября

Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 9 ноября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, на севере РК – гололед.

По стране синоптики прогнозируют туманы.

В Астане – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, днем – дождь, временами сильный. Ветер юго-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8+10°С.

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