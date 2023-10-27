Мертвых тюленей и рыб опять нашли на берегу Каспия

На побережье полуострова Тупкараган в Мангистауской области вновь обнаружили мертвых тюленей и осетровых. Вероятно, они погибли еще пару недель назад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило 27 октября региональное издание "Ак Жайык" со ссылкой на сотрудников Института гидробиологии и экологии Алматы, на побережье полуострова Тупкараган зарегистрировали выброс тушек тюленей.

Научный сотрудник института Жазира Сыдыкова сообщила, что для оценки ситуации и сбора проб организовали экстренную экспедицию. Еще до прибытия ученых 51 тушку отвезли на полигон возле поселка Баутина. На полуострове также нашли 75 туш осетровых рыб, которые уже сильно разложились.

Ученые предполагают, что мертвых тюленей и рыб выбросило на берег Каспия еще 10-11 октября, когда дул сильный северный и северо-западный ветер. Прибыв на место, специалисты взяли пробы для изучения. На участке Каражамбас рыбная инспекция по Мангистауской области нашла еще 48 тушек тюленей, их образцы также отобрали для изучения.

"Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружили. Причину гибели пока установить не удалось", – сообщила Жазира Сыдыкова.

16 октября министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев рассказал, что количество погибших животных на Каспийском море увеличилось. Глава ведомства пообещал дополнительно сообщить об истинных причинах гибели животных.

