Казахстанцев обманывают лайками от крупного интернет-магазина

Мошенники придумали новый способ для обмана казахстанцев. На этот раз в WhatsApp активно рассылают сообщение с предложением получать от 20 до 60 тысяч тенге ежедневно, просто ставя лайки товарам в крупном интернет-магазине, сообщает Zakon.kz.

Однако для того, чтобы получить выплаты, казахстанцев просят отправить определенный код неизвестному человеку в Telegram.

Фото: Stopfake.kz

На самом деле, как уточнили магазине 27 октября 2023 года, подобных предложений нет.

"Это мошенники. Настоятельно не рекомендуем оставлять какие-либо данные на сторонних сайтах, использующих наше имя. Мы имеем единственный сайт: www.flip.kz. А со всеми актуальными вакансиями у вас есть возможность ознакомиться на сайте или в приложении hh.kz". Служба поддержки клиентов онлайн-магазина

Специалисты Stopfake.kz уточняют и напоминают, что в целях безопасности ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам коды из SMS и пароли.

"Узнавая их, мошенники могут завладеть вашими деньгами или даже оформить займы от вашего имени", – говорится в сообщении.

19 октября 2023 года стало известно, что кибермошенники использовали ИИ для видео с Токаевым. На видео президент якобы призывал инвестировать в новую платформу Илона Маска.