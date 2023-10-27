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Гололед, туман и снег ожидаются в ряде областей Казахстана в субботу

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В 11 областях страны на 28 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем временами в Улытауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью на западе области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, восточный, днем на севере области ожидаются порывы 18 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

Ночью на западе Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем в центре, на востоке области сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, в центре области ожидается гололед. Днем в северной половине области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западны, ночью в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед. Днем – туман.

Днем на западе, юге Акмолинской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, севере области – туман. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается туман.

Днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки ( дождь, снег). Ночью на западе, юге, днем на большей области – туман, гололед. Ночью и утром на западе области низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гололед.

На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается туман. В Актау временами ожидается туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы временами ожидается туман.

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