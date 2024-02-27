Туман, дождь и снег ожидаются в ряде областей Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана на 28 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

Утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области – туман. В горных районах области – низовая метель. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с.



Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.



Ночью и утром на западе Карагандинской области ожидается туман.



На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью ожидается туман.



В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля 2024 года.