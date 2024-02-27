Туман, дождь и снег ожидаются в ряде областей Казахстана
На западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
Утром и днем на юге Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На юге, в горных и предгорных районах области – туман. В горных районах области – низовая метель. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с.
Ночью на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе Карагандинской области ожидается туман.
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью ожидается туман.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 27-29 февраля 2024 года.