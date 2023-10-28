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Новую улицу открыли в Астане

Новую улицу открыли в Астане Фото: gov.kz
В Астане торжественно открыли новую улицу Анадолы в честь 100-летия провозглашения Турецкой Республики. Об этом рассказали в пресс-службе столичного акимата, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства, в церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Есет Байкен, администрация района Есиль и турецкие дипломаты.

Новую улицу открыли в Астане

Фото: gov.kz

"Это важная инициатива, способствующая углублению связей между двумя государствами. В этом году исполнилось 100 лет с момента основания Турецкой Республики, и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о названии улицы Анадолы в честь этого юбилея. Турция является надежным партнером Казахстана в политических, торговых, экономических, культурных и других сферах. Наши народы хорошо помнят, что Турция была первой страной, поздравившей нашу республику с независимостью, и первой, установившей двусторонние отношения", – подчеркнул Есет Байкен.

Он отметил, что "обет наших предков был выполнен, и теперь между Турцией и Казахстаном существуют теплые и дружеские отношения".

Новую улицу открыли в Астане

Фото: gov.kz

"В Анкаре была названа улица в честь Казахстана, и в прошлом году мы открыли памятник народному учителю Ахмету Байтурсынову в этом городе, в Стамбуле также установлен бюст Абая. Кроме того, есть много других прекрасных примеров сотрудничества. Открытие улицы Анадолы является продолжением этой доброй традиции, и мы уверены, что подобные мероприятия будут регулярно продолжаться. Пусть отношения между двумя странами продолжают укрепляться".Есет Байкен

С приветственной речью на церемонии открытия улицы выступил посол Турции в РК Мустафа Капуджу.

"Турция и Казахстан – два государства, расположенных на разных концах огромной территории Евразии. Тем не менее, несмотря на значительное расстояние, у нас есть общие черты. Среди этих общих черт можно выделить языковое, культурное и религиозное единство. На днях в столичном парке Ататюрка был открыт памятник Юнусу Эмре. Этот памятник символизирует глубокие духовные связи между нашими народами", – сказал Мустафа Капуджу.
Новую улицу открыли в Астане

Фото: gov.kz

Дипломат считает, что ул. Анадолы, открывшаяся в преддверии столетия Турецкой Республики, "становится важным символом единства Турции и Казахстана".

"Подобные мероприятия имеют особое значение не только в символическом плане, но и для сохранения и продолжения исторических и культурных связей между нашими странами. Хотел бы выразить благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву за инициативу названия этой улицы и администрации города Астаны за особое внимание к этому вопросу".Мустафа Капуджу
Новую улицу открыли в Астане

Фото: gov.kz

11 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в честь векового юбилея Турции поручил присвоить одной из улиц Астаны имя Анадолы.

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Токаев поручил присвоить столичной улице турецкое название

До переименования улица в Есильском районе носила цифровое наименование №28/1.

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