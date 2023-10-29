Выборы депутатов маслихатов начались в Алматы и 10 регионах страны

29 октября в Алматы и десяти областях Казахстана проходят выборы депутатов маслихатов, которые займут места выбывших избранников народа, сообщает Zakon.kz.

Голосование пройдет в Алматы, Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.

Избиратели выберут депутатов в 21 округе. Это два областных депутата, семь городских и 12 районных избранников.

Ранее стало известно, что с 2025 года вступит в силу новое правило: акимов районов и городов областного значения будут выбирать. Пока их назначают, но систему уже тестируют. Первый пилот осуществят 5 ноября.