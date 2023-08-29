Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане в октябре

С учетом образовавшихся вакансий на 29 октября 2023 года в 11 регионах республики назначены выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе, передает Zakon.kz.

Выборы пройдут в Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Алматы.

Всего будут избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.

Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.



Материал по теме Кандидатов на вакантный депутатский мандат в маслихате Алматы начнут выдвигать 30 августа

Выдвижение кандидатов будет проходить с 30 августа до 28 сентября. Регистрация завершится 3 октября в 18:00.

Обобщенная информация по выборам депутатов будет предоставляться на сайте Центральной избирательной комиссии.