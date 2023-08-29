Выборы депутатов маслихатов вместо выбывших пройдут в Казахстане в октябре
Выборы пройдут в Абайской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Алматы.
Всего будут избраны два депутата областных, семь депутатов городских и 12 депутатов районных маслихатов.
Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.
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Выдвижение кандидатов будет проходить с 30 августа до 28 сентября. Регистрация завершится 3 октября в 18:00.
Обобщенная информация по выборам депутатов будет предоставляться на сайте Центральной избирательной комиссии.