Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы на 30 октября

Фото: Zakon.kz

Синоптики сообщили, что 30 октября в понедельник неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы, передает Zakon.kz.

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