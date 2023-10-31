Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Атырау на 31 октября

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Атырау на 31 октября Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что во вторник 31 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики дали прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 октября-2 ноября.

Читайте также

В Экибастузе трехлетний ребенок погиб после ожога кипятком
В Экибастузе трехлетний ребенок погиб после ожога кипятком
851 млн тенге выплатила атырауская компания за незаконную добычу грунта
Вернуть Казахстану 851 млн тенге обязали частную компанию в Атырау
Суд признал забастовку нефтяников незаконной в Мангистау
Суд признал забастовку нефтяников незаконной в Мангистау
Елена Вебер
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления