Туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 30 октября

"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации, опасных явлений погоды и штормовое предупреждение по территории Казахстана 30 октября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 октября



"На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на востоке РК – сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на территории Казахстана на 30 октября

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер до 18 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер до 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На севере Абайской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юге области ожидается туман. Ветер на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер – 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается гололед, ночью на юге, днем в центре области туман. Днем на юге области ожидается ветер, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гололед, днем туман.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере области туман. Порывы ветра 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер до 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман. Ветер порывы ветра в столице – 15-20 м/с.

