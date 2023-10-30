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Водителей предупредили о гололеде на дорогах Алматы

Алматы гололед Фото: pixabay
В Алматы ожидается гололед. В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в ночь с 31 октября на 1 ноября в Алматы временами ожидается сильный дождь с переходом в снег.

"Ночью снижение температуры воздуха составит до минус трех градусов, прогнозируют гололедные явления. В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как сказано в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы за 30 октября, автовладельцам по возможности необходимо ограничить движение по городу.

"На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому водителям необходимо снижать скорость передвижения, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, учитывая повышенный риск возникновения аварий".Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Пешеходам тоже нужно быть осторожными при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки.

Также отмечено, для осуществления противогололедных работ привлечено 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих. Заготовлено 76 тонн противогололедных материалов.

Ранее синоптики сообщали, что в Астане и 11 областях страны на 30 октября объявлено штормовое предупреждение.

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Анастасия Московчук
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