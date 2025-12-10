#Казахстан в сравнении
События

Жителей Алматы предупредили о гололеде и морозе

последствия снегопада в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 16:28 Фото: Zakon.kz
Жителей и гостей Алматы предупредили об ожидающихся 11 декабря 2025 года гололеде и сильном морозе, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) сообщили, что 11 декабря на дорогах ожидается гололедица.

Кроме того, в горных районах прогнозируют ветер, порывы могут достичь 15-20, временами 24-29 метров в секунду. Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности:

  • соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть, не включать несколько мощных приборов в одну розетку, не оставлять без присмотра включенные электроприборы;
  • следите за герметичностью дымохода печей, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения;
  • гостям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в горы.

Чтобы избежать травм при гололеде, следуйте простым рекомендациям:

  • Смотрите под ноги, особенно на лестницах и входах в здания;
  • Выбирайте обувь на нескользящей подошве с рифлёным узором;
  • Не держите руки в карманах — это поможет удержать равновесие;
  • Будьте осторожны на остановках, тротуарах, ступеньках и других скользких поверхностях — это зоны повышенного риска.

В ночь на 10 декабря в городе выпала почти половина месячной нормы снега. Какой будет погода в Алматы в ближайшие дни, читайте здесь.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
