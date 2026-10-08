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Общество

В Казахстане хотят вдвое увеличить штрафы за нарушения на железной дороге: о чем речь

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, скоростной поезд, Тальго, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:22 Фото: pixabay
В Казахстане штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути могут увеличить вдвое, сообщает Zakon.kz.

Ужесточение штрафов за выпас скота вблизи железных дорог инициировало АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"КТЖ совместно с акиматами и транспортной полицией ведет активную разъяснительную работу с владельцами скота. С начала года проведено около 1,3 тыс. разъяснительных встреч, в которых приняли участие около 34 тыс. человек. Более 52 тыс. владельцев скота ознакомлены с правилами выпаса и прогона животных через железнодорожные пути. К административной ответственности привлечены 378 владельцев скота", – следует из релиза, распространенного 8 октября 2026 года.

Отмечается, что профилактика дает результаты: за 9 месяцев текущего года количество наездов поездов на скот снизилось до 584 случаев (за аналогичный период 2025 года – 648).

"Однако ситуация остается серьезной. Напомним, с 2025 года за данное правонарушение отменено предупреждение – сразу применяется штраф в 5 МРП (за повторное – 10 МРП). Сейчас КТЖ планирует увеличить штрафы вдвое: до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП за повторное в течение года", – заявили в пресс-службе нацкомпании.

Владельцев животных убедительно попросили строго соблюдать правила выпаса и не оставлять скот без присмотра вблизи железнодорожных путей.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 11:22
К владельцам скота с важным предупреждением обратилась полиция Казахстана

5 октября 2026 года стало известно, что в Жамбылской области грузовой поезд сбил стадо овец, на месте погибли 120 баранов. От удара туши животных разбросало по округе, а часть из них выбросило в ближайшую реку.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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