В Казахстане хотят вдвое увеличить штрафы за нарушения на железной дороге: о чем речь

В Казахстане штрафы за нарушение правил выпаса и прогона животных через железнодорожные пути могут увеличить вдвое, сообщает Zakon.kz.

Ужесточение штрафов за выпас скота вблизи железных дорог инициировало АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"КТЖ совместно с акиматами и транспортной полицией ведет активную разъяснительную работу с владельцами скота. С начала года проведено около 1,3 тыс. разъяснительных встреч, в которых приняли участие около 34 тыс. человек. Более 52 тыс. владельцев скота ознакомлены с правилами выпаса и прогона животных через железнодорожные пути. К административной ответственности привлечены 378 владельцев скота", – следует из релиза, распространенного 8 октября 2026 года.

Отмечается, что профилактика дает результаты: за 9 месяцев текущего года количество наездов поездов на скот снизилось до 584 случаев (за аналогичный период 2025 года – 648).

"Однако ситуация остается серьезной. Напомним, с 2025 года за данное правонарушение отменено предупреждение – сразу применяется штраф в 5 МРП (за повторное – 10 МРП). Сейчас КТЖ планирует увеличить штрафы вдвое: до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП за повторное в течение года", – заявили в пресс-службе нацкомпании.

Владельцев животных убедительно попросили строго соблюдать правила выпаса и не оставлять скот без присмотра вблизи железнодорожных путей.

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