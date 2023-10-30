Сколько женщин и мужчин проживает в Казахстане

С 2009 по 2021 год гендерная структура населения Казахстана не претерпела изменений. Об этом заявили в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, численность женщин в стране, как и прежде, превалирует над численностью мужчин.

"По итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). По сравнению с предыдущей переписью численность мужчин увеличилась на 1,6 млн, женщин – на 1,5 млн. Так, на 1000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин", – следует из окончательных итогов "Переписи населения 2021 года", опубликованных на сайте Бюро нацстатистики 30 октября 2023 года.

В силу демографических особенностей численность мужчин до 36 лет больше, чем женщин, далее их численность в соотношении начинает уменьшаться (в возрасте 36+ женщин больше на 736 тыс. человек). При этом соотношение мужчин к женщинам больше лишь в двух регионах – Кызылординской и Туркестанской областях: там на 1000 женщин приходится по 1006 и 1027 мужчин, соответственно.

Специалисты Бюро обратили внимание на то, что в категории возрастов 15-19 лет и 20-24 года женщин и мужчин стало меньше, чем в предыдущую перепись.

"Это объясняется тем, что в момент переписи населения 2009 года в возрастной группе 20-24 лет находилось поколение, родившееся в период пика рождаемости – во второй половине 1980-х. А в 2021 году данную возрастную группу сменило самое малочисленное поколение, родившееся в конце 1990-х и в начале 2000-х. Точно так же и по категории 15-19 лет: поколение 2002-2006 годов рождения также малочисленнее, чем поколение первой половины 1990-х". Бюро нацстатистики

По сравнению с переписью 2009 года заметно увеличивается численность мужчин в возрасте 55-59, 60-64 и 65-69 лет на 50,2%, 117% и 69,5%, соответственно. Женщин этих же возрастов за межпереписной период стало больше на 38%, 105,9% и 58,3%, соответственно.

"Рост населения в данной группе возрастов связан с увеличением средней продолжительности жизни, улучшением условий жизни", – объяснили в Бюро нацстатистики.

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