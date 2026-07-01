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Общество

Стало известно, сколько человек проживает в Казахстане

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:10 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики обнародовало свежую статистику по численности населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным на 1 июня 2026 года, в стране проживали 20 575 979 человек (на 1 мая казахстанцев насчитывалось 20 562 993). Получается, что за эти месяцы население выросло на 12 986 человек.

график, числа, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 13:10

Фото: stat.gov.kz


Также, по данным Бюро, в городах республики проживали 13 168 438 казахстанцев, в сельской местности – 7 407 541.

По численности женщины в Казахстане по-прежнему опережают мужчин. Если женщин в стране зафиксировано 10 517 159, то мужчин – 10 058 820.

Среди городов Алматы неизменно остается лидером по численности населения: 2 366 525 человек.

Далее следует Туркестанская область – 2 146 670. Замыкает тройку лидеров Астана: 1 674 699.

Что касается региона, где проживает меньше всего казахстанцев, это область Улытау – 218 169 человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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