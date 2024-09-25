Видео с перестрелкой военных в Узынагаше напугало казахстанцев

Накануне, 24 сентября 2024 года, в социальных сетях появилось видео перестрелки военных в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области. Кадры напугали пользователей Казнета, но корреспондент Zakon.kz узнал, что причин для беспокойства нет.

Ролик опубликовали в TikTok.

Увиденное комментаторов не на шутку напугало:

"Что происходит?"

"С кем перестрелка? Наверное, военные учения".

"Ужас, это что за перестрелка в мирное время, где наши компетентные органы?"

Но другие пользователи Казнета заявили, что это кадры учений:

"Это учения".

"10-дневный учебный сбор, и мой сын там есть".

"Проходят военные учения. Предупредили ведь".

На рассылку: "В Узынагаше идет перестрелка" отреагировали в акимате Жамбылского района.

"На территории Жамбылского района проходят военные учения. Призываем население района не паниковать и сохранять спокойствие... Просим не распространять ложную информацию и не допускать паники среди населения!" – написали накануне в Instagram-Stories районного акимата.

Фото: Instagram/zhambyl_audany

Более подробную информацию предоставили в акимате Алматинской области.

"С 16 по 25 сентября 2024 года в Жамбылском районе Алматинской области проводятся тактико-специальные учения по подготовке и переподготовке военнообязанных. Учения организованы на основании Закона РК "Об обороне и Вооруженных силах Республики Казахстан", Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке акимата Алматинской области и бригады территориальной обороны, а также постановления акимата Алматинской области". Пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова

По ее словам, в учениях участвуют военнообязанные, зарегистрированные в управлении бригады территориальной обороны, управлении батальона и охранной роте батальона территориальной обороны Жамбылского района Алматинской области. В общей сложности в них задействованы 90 человек.

"Цель учений – обеспечить качественную подготовку и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке. В рамках учений предусмотрены мероприятия по проведению военных сборов". Жанна Арынбекова

Ранее мы писали, что алматинцев призвали не беспокоиться при звуках выстрелов и взрывов. Причина – тактико-специальные учения "Коргау-2024", которые пройдут в южной столице 26 сентября 2024 года.