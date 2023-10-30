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Акимат Астаны о блэкауте в столице: Стечение несчастливых обстоятельств

"Стечением несчастливых обстоятельств" назвали столичный блэкаут в акимате Астаны Фото: РСК г. Астана
На брифинге в РСК Астаны 30 октября первый заместитель акима города Нурлан Нуркенов заявил, что не считает масштабное отключение света следствием системных проблем в энергетической отрасли. По его мнению, это "стечение несчастливых обстоятельств", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представитель акимата отметил, что с точки зрения инженерной инфраструктуры такие случаи, как отключение электроэнергии, произошедшее 29 октября, вполне возможны.

"Я бы, конечно, не сказал, что это следствие системных проблем. Вчерашняя нештатная ситуация – это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств, когда произошел порыв. Такое возможно. Раз это инженерная инфраструктура, где-то бывают пробои кабеля, где-то бывает износ кабелей. Поэтому я бы сказал, что это именно нештатный случай, но никак не следствие системных проблем". Нурлан Нуркенов

Представитель акимата заверил, что в преддверии отопительного сезона все технологическое оборудование проходит ревизию. Проверяют всю инженерную инфраструктуру – водопроводную, энергетическую, тепловую.

"Каждый из объектов получает паспорта готовности, получает акты испытаний. Поэтому чисто технологически оборудование все было готово, а вчерашняя ситуация – это аварийный случай, форс-мажор", – заверил Нурлан Нуркенов.

Ранее первый заместитель акима Астаны назвал причину блэкаута в столице в ночь с 29 на 30 октября. По его данным, на подводящих сетях произошел перебой кабеля и перегорел один из шкафов. Жители Астаны остались без света на несколько часов. Также наблюдались перебои с водоснабжением, позже его восстановили.

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