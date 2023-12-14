С акцентом на окраины: как будет развиваться Астана до 2035 года
Нурлан Нуркенов рассказал, на что будет сделан акцент при развитии города, исходя из поручений главы государства.
"Работы будут проводиться по реконструкции правой и левобережной частей города, застроенных частным сектором без обеспечения инженерными частями и дачами. Генпланом предусмотрено увеличение темпов реконструкции в жилых массивах, расположенных на окраинах столицы. От сноса двух-трехэтажных ветхих домов необходимо комплексно приступить к сносу индивидуальных жилых домов в районах старого вокзала, рынков, улиц Валиханова, Кенесары, улиц Лесозовода, районов севернее проспектов по Тленлиева, частично района "Коктал", жилых массивов "Чубары", "Юго-Восток" обе стороны, "Промышленный" и другие районы частной застройки в сложившейся части города, который как мы уже знаем, эстетически не соответствуют статусу столицы, ухудшают экологическую обстановку, загрязняя воздух печным отоплением, углем и один из важнейших моментов – отсутствие централизованной канализации", – заявил он.
При этом на границе поэтапного освоения города будет чуть более 3,5 тысяч гектар – это соответствует территории присоединенных ранее поселков с территории Акмолинской области.
"По итогам встречи с жителями каждого жилого массива был подготовлен и реализуется план мероприятий для решения первоочередных проблем, которые мы разделили на три основных блока: дорожно-инженерная инфраструктура, покрытие дефицита социальных объектов, и, конечно, вопросы благоустройства. Проектами детальных планировок охвачено 96% площади этих жилых массивов – это примерно 3,4 тыс. га. Генпланом в среднесрочную и долгосрочную перспективы предусмотрено развитие жилых массивов с реализацией планов по газификации, развитию инженерных сетей и дорог", – добавил Нурлан Нуркенов.
В целом, по его данным, в Астане насчитывается 16 жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Жилые массивы "Тельмана", "Заречный", "Комсомольский", "Пригородный", "Ильинка", обе стороны Юго-Востока сейчас находятся не на окраинах, а в зоне активного освоения. Тогда, как жилые массивы "Интернациональный", "Куйгенжар", "Мичурино", "Коктал-1", "Коктал-2", "Ильинка", "Уркер" и "Железнодорожный" будут развиваться в рамках формирований застройки главных въездных магистралей кольцевых дорог К2 и К3.
"Предусматриваем создание общественных центров, полицентров, деловых центров с пересадочными терминалами, устройством рекреационных зон. В жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Промышленный", "Ильинка" и "Ондирис" сохраняется малоэтажная застройка с реализацией планов благоустройства, развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Территории поселков "Ондирис" и "Казгородок" почти 500 га. Согласно решениям Генплана входят в промышленную зону. В данных поселках предусмотрены мероприятия по обеспечению их жизнедеятельности", – отметил замакима Астаны.
Параллельно ведутся работы по благоустройству, развитию инженерной и транспортной инфраструктур в присоединенных к столице поселков.
"Ведем мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту социально-значимых объектов, инженерной инфраструктуры, автодорог, устройству элементов организации безопасности движения транспортных средств, пешеходов, благоустройству и озеленению. Все указанные мероприятий ведутся нашими администраторами программ. Развитие окраин должно быть сбалансировано с нормативным обеспечением горожан объектами первичного обслуживания, с развитием транспортных хабов, общественных пространств, парковыми зонами, торговыми центрами, и другими объектами социальной инфраструктуры", – резюмировал Нурлан Нуркенов.
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