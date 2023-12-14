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С акцентом на окраины: как будет развиваться Астана до 2035 года

С акцентом на окраины: как будет развиваться Астана до 2035 года Фото: Zakon.kz
Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов в маслихате 14 декабря рассказал, как будет развиваться Астана до 2035 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Нуркенов рассказал, на что будет сделан акцент при развитии города, исходя из поручений главы государства.

"Работы будут проводиться по реконструкции правой и левобережной частей города, застроенных частным сектором без обеспечения инженерными частями и дачами. Генпланом предусмотрено увеличение темпов реконструкции в жилых массивах, расположенных на окраинах столицы. От сноса двух-трехэтажных ветхих домов необходимо комплексно приступить к сносу индивидуальных жилых домов в районах старого вокзала, рынков, улиц Валиханова, Кенесары, улиц Лесозовода, районов севернее проспектов по Тленлиева, частично района "Коктал", жилых массивов "Чубары", "Юго-Восток" обе стороны, "Промышленный" и другие районы частной застройки в сложившейся части города, который как мы уже знаем, эстетически не соответствуют статусу столицы, ухудшают экологическую обстановку, загрязняя воздух печным отоплением, углем и один из важнейших моментов – отсутствие централизованной канализации", – заявил он.

При этом на границе поэтапного освоения города будет чуть более 3,5 тысяч гектар – это соответствует территории присоединенных ранее поселков с территории Акмолинской области.

"По итогам встречи с жителями каждого жилого массива был подготовлен и реализуется план мероприятий для решения первоочередных проблем, которые мы разделили на три основных блока: дорожно-инженерная инфраструктура, покрытие дефицита социальных объектов, и, конечно, вопросы благоустройства. Проектами детальных планировок охвачено 96% площади этих жилых массивов – это примерно 3,4 тыс. га. Генпланом в среднесрочную и долгосрочную перспективы предусмотрено развитие жилых массивов с реализацией планов по газификации, развитию инженерных сетей и дорог", – добавил Нурлан Нуркенов.

В целом, по его данным, в Астане насчитывается 16 жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек. Жилые массивы "Тельмана", "Заречный", "Комсомольский", "Пригородный", "Ильинка", обе стороны Юго-Востока сейчас находятся не на окраинах, а в зоне активного освоения. Тогда, как жилые массивы "Интернациональный", "Куйгенжар", "Мичурино", "Коктал-1", "Коктал-2", "Ильинка", "Уркер" и "Железнодорожный" будут развиваться в рамках формирований застройки главных въездных магистралей кольцевых дорог К2 и К3.

"Предусматриваем создание общественных центров, полицентров, деловых центров с пересадочными терминалами, устройством рекреационных зон. В жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Промышленный", "Ильинка" и "Ондирис" сохраняется малоэтажная застройка с реализацией планов благоустройства, развития инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Территории поселков "Ондирис" и "Казгородок" почти 500 га. Согласно решениям Генплана входят в промышленную зону. В данных поселках предусмотрены мероприятия по обеспечению их жизнедеятельности", – отметил замакима Астаны.

Параллельно ведутся работы по благоустройству, развитию инженерной и транспортной инфраструктур в присоединенных к столице поселков.

"Ведем мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту социально-значимых объектов, инженерной инфраструктуры, автодорог, устройству элементов организации безопасности движения транспортных средств, пешеходов, благоустройству и озеленению. Все указанные мероприятий ведутся нашими администраторами программ. Развитие окраин должно быть сбалансировано с нормативным обеспечением горожан объектами первичного обслуживания, с развитием транспортных хабов, общественных пространств, парковыми зонами, торговыми центрами, и другими объектами социальной инфраструктуры", – резюмировал Нурлан Нуркенов.

12 декабря стало известно, когда в Астане решат проблему трехсменного обучения.

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