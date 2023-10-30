В акимате назвали точную причину блэкаута в Астане

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов на брифинге в РСК 30 октября 2023 года озвучил причину блэкаута в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил замакима, отключение электроэнергии на 10-ти городских подстанциях 29 октября произошло в 21:57.

"Это привело к ограничению подачи энергии, в основном – на правобережье. Далее в 23:00 были введены подстанции аэропорта, в 23:10 подано напряжение подстанции Байтерек, и так далее до 2:00 все подстанции были введены в работу". Нурлан Нуркенов

Он подчеркнул, что никакого технологического нарушения работы второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатном режиме.

"Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если мы простыми словами скажем, это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов. Эта внештатная ситуация была в течение 1,5 часа устранена, в 2:00 все абоненты были обеспечены электроэнергией". Нурлан Нуркенов

По его словам, за прошедшие два часа было ограничение электроэнергии на некоторых социальных объектах правобережной части города, были факты отключения электроэнергии в лечебных учреждениях. Но по всем медобъектам сработали дизель-генераторы, энергия была обеспечена.

"В момент аварийной ситуации дизель обеспечивает реанимации и операционные блоки – каждый дизель-генератор отработал, деятельность в медучреждениях под угрозу поставлена не была". Нурлан Нуркенов

Касательно перебоев с водоснабжением также в правобережной части города, то здесь причина заключалась в том, что все насосно-фильтровальные станции расположены в правобережной части в Алматинской районе.

"Естественно, при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе пару часов – это повлияло на подачу водоснабжения. В течение прошлой ночи вопросы были отрегулированы – водоснабжение восстановлено". Нурлан Нуркенов

Массовое отключение электричества и воды произошло в ночь на 30 октября 2023 года на правом берегу Астаны. Позже пресс-служба Министерства энергетики заявила о том, что в 21:58 29 октября произошло аварийное отключение по городскому кольцу ВЛ-110кВ. На ТЭЦ-2 Астаны вследствие короткого замыкания произошло полное снижение генерации. Затем в акимате рассказали, когда обещают дать свет в столице.