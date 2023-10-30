Суд признал забастовку нефтяников незаконной в Мангистау

Сотрудники нефтяной компании в Мангистау 23 октября прекратили свою работу и устроили забастовку. Акцию протеста в суде признали незаконной, передает Zakon.kz.

В пресс-службе суда рассказали, что в Мангистауский районный суд обратилось предприятие "Caspian Drilling LLP" с иском о признании забастовки сотрудников незаконной.

Бастующие нефтяники временно остановили работы, выдвигая следующие требования: восстановить ранее уволенных коллег, увеличить заработную плату на 50% и выплачивать премии в размере 100% от их оклада ко Дню нефтяника. Среди других условий также было заявлено требование об отстранении с должности заместителя директора и начальника отдела.

"В своем иске истец указывает, что забастовка проводится с нарушением норм трудового законодательства: отсутствует письменное уведомление о требованиях работников, о ее начале и продолжительности, не проведена конференция работников, не создан комитет. К тому же, забастовка проводится на опасном производственном объекте и работниками не обеспечена бесперебойная работа", – отметили в пресс-службе суда.

Мангистауский районный суд признал забастовку незаконной. Решение не вступило в законную силу.

В апреле 2023 года в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли из Мангистау проводила несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". Полиция предупреждала, что нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КРКобАП, влекущим предупреждение или штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.