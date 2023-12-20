Политолог о забастовке в Мангистау: участники протеста добили миф о "справедливой борьбе нефтяников"

Политолог и эксперт Данияр Ашимбаев высказался о забастовке нефтяников в Мангистау. По его словам, ситуация тупиковая, потому что участники акции отказываются вступать в переговоры с представителями акимата и "КазМунайГаза", требуя выполнить их условия.

Эксперт заявил, что сотрудники частной компании "West Oil", которые вышли на акцию протеста, в 2018 году работали в "дочке" "КазМунайГаза". Пять лет назад их попросили написать заявление по собственному желанию. Тогда по программе "5/50" им выплатили компенсации (по 50% заработной платы за 5 лет вперед). Каждый увольняющийся получил порядка 11 миллионов тенге.

"В этом году мангистауские забастовщики окончательно добили миф о "справедливой борьбе нефтяников за свои права". Сначала постарались работники "Берали", "протестом" которых менеджмент попытался изменить итоги проигранного тендера, а сам коллектив хотел попасть в штат ОМГ. Следствием стали несколько уголовных дел и тщательный аудит "КазМунайГазом" своих мангистауских "дочек" и "внучек", который привел еще к нескольким уголовным делам. Теперь вылез частный "West Oil", работники которого (в основном водители) потребовали опять-таки трудоустроить их в штат ММГ и обеспечить тамошнюю зарплату. Хотя сейчас их средняя заработная плата составляет 735 тысяч тенге". Данияр Ашимбаев

Политолог отметил, что в Мангистауской области для жителей Жанаозена и поселка Жетыбай создана специальная очередность для получения работы в нефтяной сфере, а именно в группе компаний "КазМунайГаз", в частности, в "Озенмунайгаз". В очереди на получение работы стоят порядка девяти тысяч человек.

"Ситуация становится тупиковой. Мангистауские месторождения истощаются. КМГ, акимат, министерства пытаются придумать проекты альтернативной занятости, привлекать инвестиции в новые проекты, но местных интересует исключительно работа в КМГ. Ездить на вахту в другие регионы или тот же Татарстан, с которым недавно была достигнута соответствующая договоренность, никто не захотел", – заявил Ашимбаев.

Нельзя не отметить и стремительный рост населения в Мангистау, отмечает эксперт. По его словам, регион, граничащий с Туркменистаном, остается привлекательным для кандасов.

Вместе с тем, политолог указал на главные ошибки правительства, из-за которых в обществе был создан миф "о маленьком рае на земле Мангистау".

"Все-таки, отказ от приватизации ОМГ и УМГ в 1997 году был ошибкой правительства. Ошибкой было и согласие на "героизацию" участников событий 2011 года. Январские события 2022 года очень хорошо показали, что "газовые митинги" изначально были провокацией и частью сценария государственного переворота. Не стоит забывать и о теневых интересах, связанных с "серыми" схемами на рынке ГСМ и СПГ, цены на которые правительства сдерживает прежде всего в Мангистау. С каждым разом тезис о социальных причинах того или иного местного "протеста" тает на глазах. По сути, мы видим постоянную манипуляцию общественным мнением", – заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в Мангистау более 500 рабочих компании "West Oil" вышли на забастовку. Они требуют перевода в национальную компанию "КазМунайГаз", внедрения единой системы оплаты труда и обновления устаревшей техники.