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В Алматы до весны "законсервировали" фонтаны

В Алматы до весны "законсервировали" фонтаны Фото: пресс-служба акимата Алматы
Городские власти сообщили, что в Алматы завершена консервация фонтанов на осенне-зимний период, передает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, рабочими произведен слив воды, очищены чаши и системы трубопровода, вывезено соответствующее оборудование, установлены заглушки.

В Алматы до весны

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А зимой оборудование начнут готовить к началу нового сезона. Проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут диагностику гидравлики.

В Алматы до весны

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фонтаны заработают по традиции в начале мая.

Всего в Алматы 150 фонтанов, из них 65 находятся на балансе города, оставшиеся – в частной собственности.

Ранее мы уже писали, что алматинские фонтаны консервируют на зиму. Фонтаны исправно радовали жителей южной столицы на протяжении всего теплого сезона, однако теперь им пора отправиться на заслуженный отдых. Мы рассказывали, как сооружения готовят к долгому зимнему сну.

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