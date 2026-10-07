Алматы прощается с фонтанами до весны-2027

В Алматы продолжается плановая консервация фонтанов на осенне-зимний период, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Работы проходят поэтапно с 1 по 10 октября. Специалисты КГУ "Жасыл Алматы" Управления экологии и окружающей среды Алматы готовят фонтанные комплексы к холодам. Фонтаны отключают, сливают воду, очищают чаши и оборудование. Также специалисты продувают и осушают инженерные системы, а отдельные элементы оборудования демонтируют и готовят к зимнему хранению".

Как сообщается, консервация необходима для защиты инженерных сетей и оборудования от низких температур и проводится с учетом технических особенностей каждого объекта.

"Завершить работы планируется до 10 октября. После зимнего периода специалисты проведут техническое обслуживание и подготовят фонтаны к новому сезону". Пресс-служба акимата Алматы

В Алматы фонтанные комплексы были запущены поэтапно с начала мая 2026 года. Они работали ежедневно с 08:00 до 23:00 при благоприятных погодных условиях. В этом сезоне в городе функционируют 55 коммунальных фонтанов, включая 11 "сухих" фонтанов.