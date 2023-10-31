"Плавающие" канализационные люки появились в Алматы

В Алматы по поручению акима города Ерболата Досаева устанавливают самонивелирующиеся или "плавающие" канализационные люки. В настоящее время установлено 943 люка, сообщает Zakon.kz.

По данным местных властей, проект самонивелирующихся люков реализован в рамках текущего ремонта дорог силами (545) районных акиматов и коммунальными службами, также в рамках среднего ремонта (398) на магистральных улицах Управлением городской мобильности Алматы.

"Конструкция предназначена для сохранности асфальтового покрытия вокруг канализационных колодцев и обеспечения комфортного проезда автомобилистам", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой акимата Алматы 31 октября 2023 года.

Управлением городской мобильности "плавающие" люки в экспериментальных целях были установлены по проспектам Достык, Назарбаева, Абая и ул. Кабанбай батыра в 2022 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"По наблюдениям дорожников, вышеуказанные люки показали большую износостойкость к существующим нагрузкам транспортных средств. Для улучшения эксплуатационных качеств дорожного покрытия в текущем дорожно-ремонтном сезоне такие люки были использованы на улицах с интенсивным дорожным движением (пр. Райымбека, ул. Толе би, ул. Шаляпина, ул. Дулати, ул. Навои, ул. Калдаякова, ул. Шевченко, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра, ул. Майлина, ул. Бекмаханова, пр. Суюнбая)". Пресс-служба акимата Алматы

В целом, на дорогах и тротуарах Алматы установлено более 40 тыс. канализационных люков, принадлежащих различным предприятиям, таким как водоканал, тепловые, газовые и телефонные сети. Однако канализационные люки часто подвергаются кражам. С начала этого года было украдено порядка 500 люков. Поэтому каждое городское предприятие следит за закрытием всех люков, находящихся в их обслуживании, поскольку открытые или поврежденные люки представляют потенциальную опасность для жителей.

"На брифинге в СЦК 22 июня 2023 года глава города сообщил о планах по строительству 25 км новых дорог в шести микрорайонах города и проведении среднего ремонта 200 км с использованием полимерных добавок. В рамках этих работ будет установлено 8 тыс. "плавающих" люков, способных выдерживать механические и температурные нагрузки. Использование новых технологий позволит увеличить срок проведения среднего ремонта дорог с пяти до 10 лет". Пресс-служба акимата Алматы

"Плавающий" люк не крепится на опорные кольца канализационных колодцев, что снижает нагрузку на саму конструкцию примерно на 50% и помогает железобетонным элементам стойко выдерживать постоянные нагрузки.

Кроме того, при изменении температуры дорожное полотно под "плавающим" люком не проседает. Люки с плавающими корпусами двигаются вместе с асфальтом. Это существенно увеличивает срок эксплуатации как самого колодца, так и люка в целом.

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